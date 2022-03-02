Сначала разбомбила авиация, а потом терроборона гоняла по полями: ВСУ уничтожили колонну войск РФ в Николаевской области
Наступление на город остановили
Украинские военные уничтожили колонну российских военных, которая двигалась со стороны Николаева в направлении Баштанки. Об этом сообщила глава Кировоградской ОГА Мария Черная.
По ее словам, на протяжении всего дня 1 марта велось наблюдение за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева.
"Колонна российских военных дошла до Баштанки, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла полями", - написала Мария Черная.
Также глава Кировоградской ОГА добавила, что российские захватчики пытались бежать в направлении Нового Буга, однако напрасно, потому что ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны – несколько десятков единиц бронетехники.
Кроме того, подробности боя рассказал и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Уже есть видео, что 800 единиц техники жгли, посмотрим, сколько на самом деле. Но очень много техники положили. По нашим потерям – один Ми-8 вертолет, самолет только один сбили, пилоты живы, их эвакуировали", – отметил он.
Также по словам главы ОГА, жители Баштанки отобрали у военных РФ два БТР себе в терроборону.
- Напомним, в результате авиаудара россиян по Житомиру пострадал роддом, где были роженицы с детьми.
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