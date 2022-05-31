Сначала нужно освоить ракеты с дальностью до 70 км, а дальше хлопотать об оружии, поражающем цели до 300 км, - Згурец
Военный эксперт Defence Express Сергей Згурец убежден, что отказ Штатов предоставлять вооружение, поражающее цели до 300 км, лишь часть переговорного процесса. Постепенно все необходимые виды оружия поступят в Украину
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Поставки оружия - постепенный процесс. Главное запустить получение мобильных пусковых установок, сначала хотя бы с управляемыми ракетами с дальностью до 70 км, а затем наращивать наши пожелания и убеждать американцев делиться ракетами с дальностью до 300 км. Думаю, это все будет сделано", – подчеркнул эксперт.
Также Згурец добавил, что официальные заявления Штатов по поводу отказа в предоставлении определенного оружия – это лишь дело переговорного процесса, однако на самом деле впоследствии необходимое вооружение будет доставлено в Украину.
"Думаю, что впоследствии у нас будут и MLRS, и ракетный комплекс ATACAMS. Без этого просто невозможно вести активные боевые действия, и американцы, как наши главные партнеры, это вполне понимают", - заметил Згурец.
- Украина получит от США РСЗО с ракетами, дальностью полета до 70 км. Однако Украина получит новые партии высокоточных управляемых ракет MLRS, которые будут стрелять на дальности до 70 км, а не 300 км
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное