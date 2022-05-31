Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Поставки оружия - постепенный процесс. Главное запустить получение мобильных пусковых установок, сначала хотя бы с управляемыми ракетами с дальностью до 70 км, а затем наращивать наши пожелания и убеждать американцев делиться ракетами с дальностью до 300 км. Думаю, это все будет сделано", – подчеркнул эксперт.



Также Згурец добавил, что официальные заявления Штатов по поводу отказа в предоставлении определенного оружия – это лишь дело переговорного процесса, однако на самом деле впоследствии необходимое вооружение будет доставлено в Украину.



"Думаю, что впоследствии у нас будут и MLRS, и ракетный комплекс ATACAMS. Без этого просто невозможно вести активные боевые действия, и американцы, как наши главные партнеры, это вполне понимают", - заметил Згурец.

Украина получит от США РСЗО с ракетами, дальностью полета до 70 км. Однако Украина получит новые партии высокоточных управляемых ракет MLRS, которые будут стрелять на дальности до 70 км, а не 300 км