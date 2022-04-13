"Сначала - допросить, потом обменять": экс-нардеп Артюшенко о задержании Медведчука

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Артюшенко отметил, что сначала Медведчука нужно очень тщательно допросить, выяснить все детали, а затем обменять на украинских пленных.



"Я поддерживаю позицию, что при Медведчуке Путин может отдать много украинских пленных и тех мирных украинских граждан, которых насильственно получают оккупанты", – сказал экс-нардеп.



Артюшенко добавил: "Медведчук приближен к пророссийским элитам, поэтому, конечно, ему ставили задачу о создании агентурной пророссийской сети в Украине. Он очень много знает и может многое рассказать в том числе о деятельности тех шпионов, которые были в течение 30 лет в Украине и которые продолжают здесь быть".

Вечером 12 апреля появилась информация, что Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука.