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"Сначала Аваков, теперь Разумков, а следующим будет Кличко": Гончаренко заявил, что власть избавляется от несогласных с ОПУ

4 октября, 2021 понедельник
16:53
Общество Алексей Гончаренко

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко считает, что власть систематически и шаг за шагом избавляется от тех, чье мнение противоречит позиции Банковой

Об этом Гончаренко сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Я думаю, что " слуги " уже достаточно давно планировали отставку Дмитрия Разумкова, а сейчас уже у них дошли руки до этого дела. Они шаг за шагом систематически избавляются от всех тех, кто имеет собственное мнение. Сначала они избавились от министра МВД Арсена Авакова, теперь Дмитрий Разумков, а следующим будет мэр Киева Виталий Кличко. То есть Зеленский не понимает любой диалог и сотрудничество ", - сказал Гончаренко.

Народный депутат выразил мнение, что всех, кто не выполняет команды с Банковой, ждет увольнение и отстранение от полномочий. Также народный депутат считает, что Зеленский пытается превратить Верховную Раду Украины в орган, который будет выполнять указания Офиса президента.

"Я не идеализирую Дмитрия Разумкова. Он был спикером Верховной Рады два года от партии " Слуга народа ". Разумков прежде всего ставил вопросы от " слуг " и полностью выполнял их политику. Но, тем не менее, он пытался выполнять регламент Верховной Рады. Это уже не устраивает Зеленского, поскольку ему нужен полный контроль над парламентом без всякой самодеятельности. Поэтому они решили его убрать и поставить человека, который будет выполнять все их указания ", - сказал Гончаренко.

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Новости
Виталий Кличко
Арсен Аваков
Слуга народу
Дмитрий Разумков
Комментарий с Кристиной Шкудор
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