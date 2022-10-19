Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте ВРУ.

"За" проголосовали 303 народных депутата.

Заявление, прежде всего, отмечает, что Иран своим решением поставлять оружие РФ возложил на себя ответственность за последствия, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину. Также она отмечает, что снабжение Ираном оружия стране-агрессору подрывает двусторонние отношения между ним и Украиной, а также не совместимо с резолюцией Совбеза ООН No2231 (2015).

Депутаты ВРУ в заявлении призывают Иран прекратить передачу России любого вооружения. Также они обратились к международному сообществу с просьбой принять все возможные меры с целью прекращения поставок Ираном вооружений в РФ.

"В случае отказа Исламской Республики Иран от прекращения таких поставок – ввести действенные санкции против Исламской Республики Иран, ее высшего политического руководства и компаний", – говорится в Заявлении.

Кроме того, в Заявлении призывают мировое сообщество способствовать существенному укреплению обороноспособности Украины, в частности, безотлагательно усилить возможности Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

19 октября стало известно, что ЕС готовится наложить на Иран новые санкции в связи с поставками оружия РФ.