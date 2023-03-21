Снабжение МиГов Украине не изменит ситуацию "в небе", но может подтолкнуть партнеров к F-16, - Игнат

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в материале РБК-Украина .

"МиГ сам по себе - это устаревший истребитель. В общем устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ - это разработка семидесятых годов. Снабжение такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию", - заметил Игнат.

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Также, как отметил спикер Воздушных сил, возможно некоторые из истребителей можно будет поставить в строй, некоторые же нет, однако в целом это усилит обороноспособность украинской авиации.

Кроме этого, по словам Игната, заявления о передаче МиГов и психологический фактор.

"Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16", - пояснил Игнат.