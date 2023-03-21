Снабжение МиГов Украине не изменит ситуацию "в небе", но может подтолкнуть партнеров к F-16, - Игнат
Передача самолетов типа МиГ Украине не изменит ситуацию "в небе", однако может подтолкнуть наших союзников к истребителям F-16
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в материале РБК-Украина .
"МиГ сам по себе - это устаревший истребитель. В общем устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ - это разработка семидесятых годов. Снабжение такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию", - заметил Игнат.
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Также, как отметил спикер Воздушных сил, возможно некоторые из истребителей можно будет поставить в строй, некоторые же нет, однако в целом это усилит обороноспособность украинской авиации.
Кроме этого, по словам Игната, заявления о передаче МиГов и психологический фактор.
"Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16", - пояснил Игнат.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Украина может получить польские МиГ-29 в течение 4-6 недель.
- Словакия тоже размышляет о передаче Украине самолетов МиГ , но соответствующее решение еще предстоит принять ее парламенту.
- Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил , что авиационная коалиция, которая передаст Украине истребители, будет сформирована на 100%.
- Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обратился к коллегам из стран-членов НАТО, призвав создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле куется в небе"
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