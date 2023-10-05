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Снабжает технику и вооружение для атак по Украине: СБУ сообщила о подозрении гендиректору российского "Ростеха" Чемезову

5 октября, 2023 четверг
14:51
Криминал

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гендиректору российской корпорации "Ростех" Сергею Чемезову: согласно доказательной базе, она является монополистом в сфере поставок вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок РФ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По имеющимся данным, фигурант входит в круг друзей и ближайших соратников Путина, с которым познакомился еще во время службы в КГБ бывшего советского союза. Благодаря такой приближенности к главе кремля Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса страны-агрессора ", – говорится в сообщении.

По информации следствия, компании "Ростеха" производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов, поставляемых РФ для ведения войны против Украины. В частности, речь идет о концернах "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация": они поставляют оккупантам танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.

Кроме того, СБУ задокументировала передачу российской армии оптовых партий:

  • истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
  • фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
  • баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";
  • боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
  • ударных и разведывательных дронов;
  • военно-транспортных самолетов Ил-76;
  • танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
  • боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
  • реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".

СБУ сообщила Чемезову о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

"Поскольку чиновник находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", - добавили в ведомстве.

Примечание. Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Ранее Высший антикоррупционный суд передал в доход Украины имущество подсанкционной российской корпорации "Ростех", а именно грузопассажирский самолет АН-140-100 стоимостью почти 150 млн грн.
Украина
Россия
Владимир Путин
СБУ
російська армія
Война с Россией
окупанти
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