"Смягчить влияние РФ в южных и восточных регионах": США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария создадут фонд "Партнерство за сильную Украину"
США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария создадут фонд для Украины
Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Киеве в Facebook.
Он начнет работу в декабре, планируется привлечь 35 млн фунтов стерлингов за три года.
Страны хотят помочь смягчить дестабилизирующее влияние РФ в южных и восточных регионах Украины.
Финансировать инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, в частности, обеспечение консультаций власти или оказанию грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам.
"Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом", - заявили в пресс-службе.
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