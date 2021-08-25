"Смягчить влияние РФ в южных и восточных регионах": США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария создадут фонд "Партнерство за сильную Украину"

Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Киеве в Facebook.

Он начнет работу в декабре, планируется привлечь 35 млн фунтов стерлингов за три года.

Страны хотят помочь смягчить дестабилизирующее влияние РФ в южных и восточных регионах Украины.



Финансировать инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, в частности, обеспечение консультаций власти или оказанию грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам.



"Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом", - заявили в пресс-службе.