"Смрад такой, что даже маска не помогает". крематорий в Петербурге не справляется с умершими от COVID

Их размещают в подсобных помещениях штабелями по три этажа, рассказывает Еспресо.TV .



При этом стоит невероятно жуткий запах, от которого не могут помочь обычные защитные медицинские маски, говорят посетители и работники.



"Вонь такая, что даже маска не помогает", - говорят они.



Как утверждает со ссылкой на собственное журналистское расследование местный популярный портал Фонтанка.ру , причина происходящего кроется в сравнительно низкой пропускной способности крематория на Шафировском проспекте, непригодного к работе в условиях пандемии.



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Его ежедневная мощность не превышает 200 тел, тогда как сейчас туда привозят по 300-600 тел. Поэтому гробами и заполняют все свободное пространство.



При этом, как можно увидеть на фотографиях, из гробов реально "течет", однако рефрижераторы, как утверждают собеседники, почему-то не используются.



Жители города оценивают данную ситуацию как антисанитарию и неуважение к умершим.













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