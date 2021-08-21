Сможет ходить и бегать. Илон Маск разрабатывает искусственного человека
Руководитель компании Tesla Илон Маск представил проект человекообразного робота Tesla Bot
Его прототип покажут в 2022 году. Робот будет 1,72 м роста и около 57 кг веса. Он сможет ходить и бегать со скоростью 8 км / ч, а также переносить предметы весом до 20 кг. Об этом Маск заявил во время шоу Tesla AI Day, которое транслировалось на корпоративном канале компании в YouTube, передает Еспресо.TV .
"Мозгом" гуманоида будет компьютер от Tesla под названием собственной разработки Tesla Bojo.
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Повторение человеческих движений обеспечивать 40 электромеханических приводов (по 12 в каждой руке и ноге, два в шее и два в туловище).
Понимать язык людей он сможет за счет датчика распознавания голоса, которые сейчас используют в электромобилях марки.
С роботом можно будет не только поговорить, но и отправить в магазин за покупками или попросить помочь с домашними делами.
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