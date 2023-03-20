Смотрят на реакцию местного населения: в Луганской области оккупанты устраивают провокации с украинским флагом
В Луганской области российские захватчики совершают провокации при розыске партизан
Об этом Луганская областная военная администрация сообщает в telegram .
"Да, в Белокуракинщине россияне прибегли к очередным провокациям. На днях населенными пунктами передвигалась техника с сине-желтым флагом - россияне смотрели на реакцию местного населения", - говорится в сообщении.
Непосредственно в райцентре они задействовали СОБР ( специальный отряд быстрого реагирования ), все силы местной комендатуры и даже бронетехнику. Свое внимание захватчики сосредоточили на людях, у которых был зарегистрированный в Украине бизнес.
Добавляется, что, кроме того, россияне проверяли школьников, которые некоторое время отсутствовали в школах, из-за их возможного участия в дистанционном обучении у украинских педагогов.
"Об усиленных проверках в Сиротино уже сообщалось. Не обошли россияне и прилегающих дачных усадеб. Там они оставили после себя выбитые окна и двери, потому что в этом времени года, что не удивительно, им почти никто не открыл. А еще - заваленные заборы и размытые дороги, потому что передвигались боевики по улицам на тяжелой технике", - говорится в сообщении.
В Луганской ОВ также добавили, что в населенных пунктах вблизи линии фронта стало трудно лечиться даже собственноручно. Как известно, медицинские учреждения не принимают гражданских, потому что переполнены российскими военными, а аптеки пусты. К примеру, в Кременной отсутствует самое необходимое. Обещают только привезти препараты под заказ. О сроках не говорят.
"Более спокойная ситуация в глубоком тылу - там не хватает только денег. Гражданским. В Луганске, Алчевске, Кадиевке люди ежесуточно выискиваются в длиннющие очереди в надежде получить наличные деньги. Ждут, даже если ее нет в наличии", - подчеркнули в ОВА.
- 17 марта россияне объявили, что со следующего учебного года дети на временно оккупированных территориях не будут учить украинский язык в школах.
- Также сообщалось, что террористы продолжают мародерить на временно оккупированной территории Херсонской области.
- 17 марта Генштаб сообщил, что Мелитополе оккупанты запретили осуществлять какие-либо выплаты гражданам без документов РФ.
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