Об этом Луганская областная военная администрация сообщает в telegram .

"Да, в Белокуракинщине россияне прибегли к очередным провокациям. На днях населенными пунктами передвигалась техника с сине-желтым флагом - россияне смотрели на реакцию местного населения", - говорится в сообщении.

Непосредственно в райцентре они задействовали СОБР ( специальный отряд быстрого реагирования ), все силы местной комендатуры и даже бронетехнику. Свое внимание захватчики сосредоточили на людях, у которых был зарегистрированный в Украине бизнес.

Добавляется, что, кроме того, россияне проверяли школьников, которые некоторое время отсутствовали в школах, из-за их возможного участия в дистанционном обучении у украинских педагогов.

"Об усиленных проверках в Сиротино уже сообщалось. Не обошли россияне и прилегающих дачных усадеб. Там они оставили после себя выбитые окна и двери, потому что в этом времени года, что не удивительно, им почти никто не открыл. А еще - заваленные заборы и размытые дороги, потому что передвигались боевики по улицам на тяжелой технике", - говорится в сообщении.

В Луганской ОВ также добавили, что в населенных пунктах вблизи линии фронта стало трудно лечиться даже собственноручно. Как известно, медицинские учреждения не принимают гражданских, потому что переполнены российскими военными, а аптеки пусты. К примеру, в Кременной отсутствует самое необходимое. Обещают только привезти препараты под заказ. О сроках не говорят.

"Более спокойная ситуация в глубоком тылу - там не хватает только денег. Гражданским. В Луганске, Алчевске, Кадиевке люди ежесуточно выискиваются в длиннющие очереди в надежде получить наличные деньги. Ждут, даже если ее нет в наличии", - подчеркнули в ОВА.