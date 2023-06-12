Смотрят историю браузера и подписки: оккупанты усилили проверки на въезде на Крымский мост
Российские оккупанты усилили проверки на въезде на Крымский мост. Чтобы найти партизан, они проверяют телефоны людей, в том числе историю браузера
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"В связи с увеличением деятельности украинского подполья на полуострове противник ужесточил меры безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный Керченский мост. Зафиксировано проведение более тщательной проверки личных документов, транспортных средств и документов на них", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что россияне обычно проверяют историю браузера и подписки на Telegram-каналы и группы в Viber.
"Также окупантов интересует, установлен ли на телефоне VPN, чтобы обходить блокировку украинских сайтов", - добавили в Спротиве.
Там посоветовали жителям временно оккупированного Крыма быть бдительными и чистить историю браузеров и отписываться от украинских Telegram каналов перед выходом из дома.
- В апреле представители ФСБ начали проверять автомобили жителей Крыма, чтобы разыскать причастных к украинскому подполью.
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