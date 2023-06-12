Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"В связи с увеличением деятельности украинского подполья на полуострове противник ужесточил меры безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный Керченский мост. Зафиксировано проведение более тщательной проверки личных документов, транспортных средств и документов на них", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что россияне обычно проверяют историю браузера и подписки на Telegram-каналы и группы в Viber.

"Также окупантов интересует, установлен ли на телефоне VPN, чтобы обходить блокировку украинских сайтов", - добавили в Спротиве.

Там посоветовали жителям временно оккупированного Крыма быть бдительными и чистить историю браузеров и отписываться от украинских Telegram каналов перед выходом из дома.