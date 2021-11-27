Смотрите на телеканале ЭСПРЕСО спецпроект к 88-й годовщине Голодомора в Украине

Эта память важна также как предостережение, которое может произойти с народом, не сумевшим защитить свою свободу. Мы не забыли ужасы 1932–1933 и готовы ныне защищать свою независимость с оружием в руках.



Признание Голодомора геноцидом украинского народа парламентами других государств, отдельными регионами очень важно, потому что это подчеркивает продолжительность той войны, которую на протяжении веков ведут против Украины сначала колонизаторы, а ныне - агрессоры. И для нас чрезвычайно важно, чтобы все, что мы делаем для памяти погибших, услышали не только наши граждане, а услышал весь мир.



Сегодня вокруг темы голодомора продолжается информационная война и Россия до сих пор использует ключевые мифы, созданные ею, как основания для утверждения об Украине как "фейлд стейт" и распространяет это за границей.



Именно об этих проблемах, а также о том, как украинцы восстанавливали память и как рассказывают миру о преступлении геноцида и в то же время коммуникируют преступную суть тоталитаризма и необходимость защиты прав человека пойдет в спецпроекте Центра исследований освободительного движения, ВОО "Всеукраинский демократический форум" и телеканала "Эспрессо".



Мы надеемся, что такой проект станет очередным доказательством того, что Украина всегда будет помнить о Голодоморе не только как об одной из величайших трагедий украинского народа, но и демонстрировать силу нашего народа и позволит предотвратить повторение подобных преступлений в будущем.



В 88-ю годовщину Голодомора в Украине в память о миллионах погибших мы предлагаем зрителям содержательные разговоры:



Почему Украине важно международное признание Голодомора? Какова была роль диаспоры для прорыва информационной блокады о коммунистическом преступлении? В 17.05 поговорим об этом с Максимом Майоровым , экспертом Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Анной Гопко, общественным деятелем и журналисткой, и Алексеем Гаранем, профессором кафедры политологии НаУКМА.



Как Украина вспоминала Голодомор? Как общество реагировало на открытие правды о преступлении коммунистов? Каково отношение украинцев к этой теме на 30-м году независимости? Об этом в 18.10 поговорят публицист Виталий Портников, депутат, историк и исследователь архивов КГБ Владимир Вятрович и Татьяна Лишневец , исполнительный директор фонда Музея Голодомора.



Также не пропустите эксклюзивное интервью с Агнешкой Голланд, польским режиссером фильма о Гарете Джонсе "Цена правды" в программе "Вечер с Николаем Княжицким" (начало программы в 20.00 ).





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb