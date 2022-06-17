Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий в фейсбуке.

"Это короткий фрагмент из обращения Владимира Зеленского. Слышно, что в комнате смотрят Эспрессо ТВ. Играет фоном уникальная музыка к заставке телеканала", - написал он.

По его словам, Эспрессо сегодня - одно из немногих качественных телевизионных медиа, без всякой политической пропаганды рассказывает о войне. Вместе с тем Эспрессо – патриотический телеканал и был таким всегда. Он вышел в эфир в первые дни Майдана. И это был единственный телеканал, на котором все фракции парламента могли рассказывать о собственных позициях и взглядах, кроме ОПЗЖ.

Сейчас с Эспрессо сотрудничают профессиональные журналисты и аналитики Виталий Портников, Антон Борковский, Николай Вересень, Ирина Коваль, Василий Зима, Юрий Физер, Кристина Яцкив, Егор Чечеринда, Анна Валевская, Сергей Руденко, Сергей Згурец, Андрей Яницкий и десятки других.

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"Кто-то во власти решил почему-то запретить незаконно Эспрессо транслировать программы в наземном вещании T2. Конечно, Владимир Зеленский знает об этом, но сам смотрит новости, которые могут не нравиться, но которым доверяешь", - подчеркнул Княжицкий.

Нардеп призвал украинцев подписать петицию Кабмина о возобновлении вещания телеканала "Эспрессо" в Т2.

"Вы, как и президент Зеленский находите любимый канал на YouTube, на других ресурсах интернета, в кабеле и на спутнике. Но есть много сограждан, у которых нет такой возможности. В комментариях ссылка на петицию Кабмина о возобновлении вещания телеканала "Эспрессо" в Т2 . Подпишите, пожалуйста, петицию, если Вы еще этого не сделали. Попросите о подписи ваших друзей и знакомых", - отметил он.