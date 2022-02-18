Смотрим, как ввезти и провести Олимпиаду-2030 в Украине, -министр спорта Гутцайт
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подчеркнул на планах провести в нашей стране зимнюю Олимпиаду-2030
Сегодня, 18 февраля, в Верховной Раде прошел час вопросов к Правительству. Нардеп-борец Жан Беленюк обратился к министру спорта Вадиму Гутцайту по поводу необходимости восстановления и совершенствования спортивных объектов для зимних видов спорта.
"30 лет ничего не делали в Украине для развития и подготовки наших спортсменов к чемпионатам мира и Олимпиады. Только последние 2 года мы реально начали строить для летних видов спорта. Да, нам недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, мы над этим работаем. Плодотворно работаем. "Мы видим, где что построить, смотрим, как завезти и провести Олимпиаду-2030 в Украине", - сказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
- 2 февраля министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам рекомендовали не фотографироваться вместе с россиянами во время Олимпиады-2022 во избежание провокаций.
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