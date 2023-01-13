"Смотри, куда идешь": ГСЧС и группа ТНМК презентовали клип о минной безопасности
Фагот и Фоззи спели об опасности взрывных устройств и правилах обращения с ними
Клип обнародовали на youtube .
В частности, дополнением к треку стал анимационный клип в стиле аниме, созданный иллюстратором и комиксистом Александром Корешковым.
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Творческий проект создан при поддержке Фонда Восточная Европа в сотрудничестве с ГСЧС Украины в рамках программы "Смотри под ноги!". Цель инициаторов проекта – через знания о правильном обращении со взрывоопасными предметами уменьшить количество несчастных случаев среди взрослых и детей.
- Музыканты украинской группы Kalush Orchestra в октябре встретились в США с киноактером, бизнесменом и политиком Арнольдом Шварценеггером.
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