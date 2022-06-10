Смоленск – наш: в Вильнюсе ответили на угрозу России "отменить" независимость Литвы

Такое мнение высказал депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис, передает "Фокус".

"Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился властям Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск – это Литва!", - заявил Малдейкис.

Ранее о российской инициативе высказался министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия. Не удивляюсь, что и в политике они ведут себя не по человеческим нормам", - сказал министр и призвал готовиться к защите от возможной российской агрессии.

Напомним, 8 июня в высшем законодательном органе России зарегистрирован законопроект об отмене независимости Литовской Республики в 1991 году. Внес соответствующий "законопроект" депутат из партии "Единая Россия" Евгений Федоров.

На появление документа с посягательствами на суверенное государство-партнера Украины отреагировали в Киеве. В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что намерение Госдумы отменить постановление о независимости Литвы является очередным доказательством неисправности российских властей.

До этого, 10 мая, сейм Литвы проголосовал за резолюцию о признании России государством-террористом. Литовские парламентарии уверены, что Кремль стремится уничтожить украинскую нацию, потому его действия следует признать геноцидом, а разжигателей войны и других военных преступников судить.

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