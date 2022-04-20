В Николаеве снова раздались взрывы
Smoke on the Water. Группа Deep Purple потролила гибель флагмана российского флота крейсера "Москва"
Музыканты опубликовали картину украинского художника Владислава Шерешевского Smoke on the Water (название одной из композиций Deep Purple)
Работу Шерешневского Deep Purple опубликовали на своей Facebook-странице."Smoke on the Water — новая картина, на которой изображена гибель российского военного корабля Москва в Черном море во время продолжающейся войны России против Украины", — подписали Deep Purple свой пост.
Причем слово "Москва" музыканты написали через А, - имитируя московское произношение.
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