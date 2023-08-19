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Обзор

Смогут ли в этом году ВСУ достичь Мелитополя и как ГУР вербует беженцев в Польше. Акценты мировых СМИ 19 августа

Юрий Мартынович
19 августа, 2023 суббота
10:28
Мир про Украину

В фокусе международных изданий были темпы и возможности контрнаступления Украины, а также как российские спецслужбы пытались завербовать украинских беженцев в Польше

На таких темах акцентируют международные издания на утро 19 августа.

ГУР пытается вербовать беженцев в Польше

Польща солідарна з Україною

Фото: Войтек Яргило / PAP

 

Спецслужбы России пытаются вербовать в Польше беженцев из Украины, чтобы совершать теракты. Об этом написали в The Washington Post. Российское разведывательное агентство создало сеть шпионов-любителей для операций, включая диверсии, убийства и поджоги на территории Польши.

Загадочные списки вакансий начали появляться в Интернете в начале этого года. Задачи были расклеивать рекламные листовки или вывешивать вывески в общественных местах, а оплата мизерной. Но для горстки беженцев из Восточной Украины обещание быстрого заработка было слишком хорошим, чтобы от него отказаться.

Вскоре респонденты поняли, что есть подвох: вакансии предусматривали распространение пророссийской пропаганды от имени анонимного работодателя. Для тех, кто все равно желал выполнить задание, работа приобрела более зловещий оборот.

По словам польских следователей, в течение нескольких недель новобранцам было поручено разведывать морские порты Польши, размещать камеры вдоль железных дорог и прятать устройства отслеживания в военных грузах. Затем, в марте, пришли поразительные новые приказы подорвать поезда с оружием для Украины.

Теперь польские власти считают, что таинственным работодателем была российская военная разведка ГРУ, и что сорванная операция представляла самую серьезную российскую угрозу на территории НАТО с момента вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

В этом году ВСУ не смогут освободить Мелитополь

ЗСУ війна проти Росії

Фото: Генштаб ВСУ

 

Также в The Washington Post отметили, что по данным разведки США, Украине не удастся достичь основной цели контрнаступления. Из-за минных полей украинские силы не достигнут юго-восточного города Мелитополь, жизненно важного транзитного узла России.

"Эта мрачная оценка основывается на жестоком умении России защищать оккупированную территорию через фалангу минных полей и траншей, и, вероятно, побуждает указывать пальцем в Киеве и западных столицах на то, зачем контрнаступление, в результате которого западное оружие и военная техника стоят десятки миллиардов долларов, не достигают своих целей", – пишут журналисты.

Украинские силы, которые продвигаются в Мелитополь из города Работино, расположенного более чем в 50 милях, останутся в нескольких милях за пределами города, заявили официальные лица США.

Мелитополь критически важен для контрнаступления Украины, поскольку он считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных дорог и железнодорожной линии, которые позволяют России перемещать военный персонал и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины.

Морское сражение на Черном море

Морські дрони SeaBaby

Фото: t.me/SBUkr

 

The New York Times написали о том, что украинские морские беспилотники превратили Черное море в горячую точку войны. Украинские войска в течение последних двух месяцев ведут контрнаступление, пытаясь продвинуться по суше. Однако они добились прогресса на другом фронте: Черном море, жизненно важном морском пути для обеих сторон войны.

В прошлом месяце Россия вышла из соглашения, позволявшего кораблям безопасно экспортировать зерно из Украины через Черное море. В течение нескольких дней Москва бомбила украинские порты и угрожала иностранным грузовым кораблям.

Украина в ответ отправила морские беспилотники нового класса, чтобы атаковать российские корабли и инфраструктуру в сотне миль. Украина надеется, что беспилотники удержат Россию от контроля над морем и, наконец, позволят возобновить поставки. Позавчера гражданское грузовое судно впервые после разрыва соглашения безопасно прошло через украинские воды в Черном море.

"Контрнаступление часто воспринимают слишком линейно как прогресс в отвоевании территории", - сказал Марк Сантора, освещающий войну. "Не менее важна для контрнаступления способность Украины перерезать российскую цепочку поставок и атаковать Россию на глубинных позициях. И это то, что происходит в Черном море".

Война убила или изуродовала почти 500 тыс. солдат

ЗСУ війна проти РФ

Фото: Генштаб ВСУ

 

Также The New York Times опубликовали эксклюзивный материал о том, что по данным официальных лиц США количество погибших и раненых в войне в Украине составляет почти 500 тыс. человек.

Общее количество убитых и раненых украинских и российских военных с начала войны в Украине 18 месяцев назад приближается к 500 000, заявили официальные лица США, что является потрясающей цифрой, поскольку Россия атакует своего соседа и пытается захватить новые территории.

Официальные лица предупредили, что оценить количество потерь остается тяжело, потому что Москва, как полагают, регулярно занижает количество погибших и раненых в войне, а Киев не разглашает официальные цифры. Но они сказали, что бойня усилилась в этом году на востоке Украины и продолжается стабильно, поскольку продолжается почти трехмесячное контрнаступление.

Потери российских военных, по словам официальных лиц, приближаются к 300 тысячам. Это число включает около 120000 погибших и от 170000 до 180000 раненых военных. Российские цифры превосходят украинские цифры, которые официальные лица оценивают около 70 000 убитых и от 100 000 до 120 000 раненых.

Но россияне преобладают украинцев на поле боя чуть ли не в три раза, и у России больше населения, с которого можно пополнить свои ряды.

По оценкам аналитиков, в Украине насчитывается около 500 тыс. военнослужащих, включая действующую службу, резерв и военизированные войска. В противоположность этому, Россия почти втрое увеличила это количество, имея 1330000 военнослужащих действительной службы, резерва и военизированных войск.

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