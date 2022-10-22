Смогут ли тени забытых предков Идель-Урала разбудить их нации
Развал РФ будет происходить очень нелинейно: тюркские народы выберут один путь, Северный Кавказ – другой, Дальний Восток еще третий
Смогут ли тени забытых предков Идель-Урала разбудить их нации, как это сделали "Тени забытых предков" украинского народа?
Еще в начале вторжения появилась гипотеза, что дезинтеграция РФ начнется не с Ичкерии или Дагестана, которые пойдут по своему сценарию.
И вообще, развал РФ будет происходить очень нелинейно: тюркские народы изберут один путь, Северный Кавказ – другой, Дальний Восток еще третий.
А вот первой трещиной, с которой может уйти целая паутинка и, наконец, разлом имперского хребта, называли две страны: Башкортостан и Татарстан.
Башкортостан считается одним из наиболее националистически настроенных регионов в РФ, а Татарстан имеет прерваный опыт провозглашения государственности в начале 1990-х.
Прошло восемь месяцев, и именно в Башкортостане создано первое вооруженное подполье, которое уже нападает на военкоматы, офисы московских партий и выдвигает политические требования: суверенитет, выход из состава России, создание политической нации.
Украинцы почти ничего не знают ни об усмиренных народах Идель-Урала, которые раньше нас прошли кровавый путь геноцидов и лингвоцидов, ни об их современном состоянии, ни об их потенции к созданию государства.
Нам десятилетиями сбивали оптику.
На всякую ху*ту типа Болотной площади, Навального и белоленточников – на симулякры, на каких-то "хороших русских".
В действительности у нас должен быть только один интерес: создание национальных государств на территории РФ.
И гражданская война на территории "русских" областей.
Не для иррационального чувства мести, хотя это может быть приятным бонусом за разрушенную Украину, а для того, чтобы национальные государства окрепли, пока Москва и Арел будут захлестываться в крови.
Чтобы получили тот люфт, который имела Литва, Латвия, Эстония и наконец сама Украина, пока униженная и голодная Московия пришла в себя.
"Хорошие русские", эта реинкарнация деникинцев, врангелевцев и других керенских – только инструмент для нас.
Как скальпель, уже коснувшийся вены на нашей шее, но сильная рука схватила его и постепенно отводит к шее того, кто держит это острое лезвие: к Кремлю.
Но всегда должны помнить: это враги. И страшнее Путина.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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