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OPINION

Смогут ли Путин и система победить Голливуд?

13 мартa, 2023 понедельник
16:03
Мнение

Теперь у всего Запада есть иллюзия, что внутри России существует альтернатива

Oscar, конечно, клоака единомышленников еще та, но лично мне кажется, что наша реакция на призы для документалки "Навальный" и "На Западном фронте без изменений" несколько болезненна. Впрочем, любые наши реакции болезненны, потому что было бы странно, если бы было иначе. И досада для нас главная в том, что западный мир все-таки не весь, не всегда и не вполне крутится вокруг Украины даже в эти судьбоносные для нас времена.

Но я убежден, что в этом решении можно найти определенную политическую логику, которая служит неким "нобелем для солженицына или бродского". Правильно написала Татьяна Кохановская: им кажется, что и дальше существует СССР, а следовательно, нужно действовать в логике "холодной войны" и всячески восхвалять персон и тенденции, которые подтачивают существующий в России режим.

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В решении Оскаровского комитета можно найти определенную политическую логику, которая служит неким "нобелем для солженицына или бродского". Им кажется, что и дальше существует СССР, а следовательно, следует действовать в логике "холодной войны" и всячески восхвалять персон и тенденции, которые подтачивают существующий в России режим

Кроме того, Навального как фигуру жестко привязывают к Западу именно сегодня, когда он находится в тюрьме. С одной стороны, расшатывают путинский режим (то, что там пылает, видно даже из Оболони), с другой – связывают Навального с Западом.

Есть еще третья сторона: они делают ставку на свою иллюзию перемен в России. Не думаю, что "левачество", которое критикуется нашими людьми сегодня в каждой второй записи, так удивительно или позорно. Это обычное поведение западных элит – выжимать какие-то возможности из иллюзий и порождать иллюзии. А кинематограф – это мир, полностью сплетенный из иллюзий. Так почему бы и не помечтать о какой-либо персонификации альтернативы Путину?

Это обычное поведение западных элит – выжимать какие-то возможности из иллюзий и порождать иллюзии. А кинематограф – это мир, полностью сплетенный из иллюзий. Так почему бы и не помечтать о какой-либо персонификации альтернативы Путину?

И, конечно, в стратегическом плане они проиграют. В том смысле, что ни один modus vivendi в России от этого не изменится. Но в тактическом плане, для эффекта "здесь и сейчас", каждое такое решение вредит тотальности российского единства, которое Путин лихорадочно конструирует своей священной войной против Запада. Он россиянам говорит: "идёт война народная". И здесь на прю с ним становится Голливуд и предлагает альтернативу. Не какая-нибудь "башня кремля", неназванные олигархи или "контора".

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Смогут ли Путин и система победить Голливуд? Нет, не смогут. Способен ли Голливуд быть инструментом для расшатывания внутренней российской ситуации? Способен. Он этим занимается постоянно. Вспомните "Don't Look Up" перед началом полномасштабной войны. Никто не может оценить влияние этой ленты на западные общества как раз накануне 24.02.2022. А он точно был. Такой вот неконкретный, "иллюзорный", невидимый, но был. "Угроза конца света происходит от России, посмотрите наконец-то вверх, будьте бдительны".

Такие кирпичики как раз и составляют то, что мы привыкли называть "общественным мнением". Теперь у всего Запада есть иллюзия, что внутри России существует альтернатива. Более того, Запад убежден, что нужна не одна альтернатива, а сонм альтернатив, которые подвесят и расшатывают этот тупой фашизоидный лживый монолит. Клин клином выбивают. Поэтому только иллюзия – только хардкор.

Источник

Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

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