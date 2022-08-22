Смог над Киевом: из-за чего загрязнился воздух и когда станет чище
Смог над Киевом, который заметили жители 22 августа, исчезнет только завтра. Причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности
Об этом передает КГГА и начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
Днем КГГА писало, что в Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице
"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", - говорилось в сообщении.
По состоянию на 15:40 на левом берегу Киева содержание взвешенных частиц составляло 392 мкг/м3, на правом – 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).
Превышение ПДК других загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не было обнаружено.
По состоянию на 22:00, по данным saveecobot, на левом берегу города наблюдалось загрязнение на отметке 107-135 мкг/м3 "Вредный уровень для чувствительных групп". На правом – максимум был 53-97 мкг/м3 "Умеренный уровень".
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна дома
- не выходить лишний раз на улицу
- пить много воды
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум
В свою очередь Виталий Постригань отмечает: "Спутниковая информация подтверждает локализацию и перемещение пыли именно в наш регион. По синоптическим расчетам, на улучшение ситуации, очистку воздуха можно рассчитывать только завтра вечером".
По его словам, причиной этого явления стал перенос в наш регион воздух с пылевыми частицами из Каспийской низменности и других азиатских регионов.
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