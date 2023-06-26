Об этом Фонтанцы сказали во время телефонного разговора 26 июня.

"Нет подобной информации", - ответил сотрудник пресс-службы на вопросы журналиста по поводу Пригожина и предложил отправить официальный запрос.

Вечером 24 июня представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в результате переговоров, в которых принял активное участие Лукашенко, был остановлен мятеж — с целью "недопустимости разрешения кровавой бойни на территории России". Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ПИК Вагнер, а сам он, как утверждал Песков, отправится в Беларусь.

Что известно о мятеже Пригожина

В течение нескольких месяцев между основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн, которые были уже на подходе к Москве.