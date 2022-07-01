СМИ: Universal Pictures закрывает офис в России
Американская компания по производству и распространению фильмов Universal Pictures решила закрыть российский офис. Деятельность кинокомпании свернут в течение нескольких месяцев
Об этом пишет издание Aroged со ссылкой на The Movie Distributor's Bulletin.
По данным Universal Pictures, ведение бизнеса в России стало невозможным из-за многочисленных затруднений.
"Компания решила прекратить деятельность в Российской Федерации, поскольку ведение бизнеса стало невозможным из-за многочисленных трудностей, с которыми сталкиваются иностранные компании", - говорится в сообщении.
Издание сообщает, что другие крупные кинокомпании пока прекратили свою деятельность в России, но не ушли полностью и, возможно, они поддержат заявление Universal Pictures.
- 27 апреля СМИ сообщали , что российские кинопрокатчики начали обходить западные санкции, качая с пиратских сайтов новые фильмы и незаконно показывая их на широком экране.
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