СМИ: Украина может остановить безвиз с Израилем и попросить исключить страну из встреч "Рамштайна"
Украина может приостановить действие безвизового режима с Израилем, а также обратиться к союзникам с просьбой исключить Израиль из встреч Контактной группы по обороне Украины
Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Правительство сейчас рассматривает приостановку безвиза", – сказал собеседник издания.
Как пояснил источник, такой вопрос рассматривается, в частности, из-за проблем с отношением израильских властей к уезжающим в Израиль украинцам.
В частности, отмечается, что на днях правительство Израиля решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. В украинском посольстве призвали израильских министров пересмотреть это решение.
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Известно, что в сентябре иудеи празднуют иудейский Новый год, праздник Рош га-Шана. В этот период тысячи хасидов-паломников съезжаются в Украину, чтобы посетить Умань, где находится могила цадика Нахмана. Остановка безвиза может повлиять на это ежегодное паломничество.
Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию заявил, что министерство пока не подтверждает информацию о планах приостановить безвиз с Израилем.
Израиль и встречи "Рамштайн"
Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
По данным издания, объясняется такая возможная инициатива по Тель-Авиву "недружественными действиями в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене".
"Израильские власти никогда не оказывали никакой реальной помощи. В то же время информация, полученная во время встреч, используется Израилем в своих интересах", - цитирует издание источник в СНБО.
Как добавил чиновник, украинская сторона считает, что существует "реальная опасность" того, что обсуждаемая с Израилем информация на встречах в "Рамштайне", "вероятно, попадет в распоряжение государства-агрессора".
- В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина пытается убедить Израиль покинуть политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, но пока безуспешно.
- 23 июня Нетаньяху заявил, что его страна сочувствует Украине, но оружие не предоставит из-за опасений, что оно может попасть в Иран.
- 29 июня Биньямин Нетаньяху сказал , что его страна не предоставит Украине систему ПВО "Железный купол" из тех же соображений, из которых не предоставляет оружие.
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