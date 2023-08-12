Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Правительство сейчас рассматривает приостановку безвиза", – сказал собеседник издания.

Как пояснил источник, такой вопрос рассматривается, в частности, из-за проблем с отношением израильских властей к уезжающим в Израиль украинцам.

В частности, отмечается, что на днях правительство Израиля решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. В украинском посольстве призвали израильских министров пересмотреть это решение.

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Известно, что в сентябре иудеи празднуют иудейский Новый год, праздник Рош га-Шана. В этот период тысячи хасидов-паломников съезжаются в Украину, чтобы посетить Умань, где находится могила цадика Нахмана. Остановка безвиза может повлиять на это ежегодное паломничество.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию заявил, что министерство пока не подтверждает информацию о планах приостановить безвиз с Израилем.

Израиль и встречи "Рамштайн"

Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

По данным издания, объясняется такая возможная инициатива по Тель-Авиву "недружественными действиями в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене".

"Израильские власти никогда не оказывали никакой реальной помощи. В то же время информация, полученная во время встреч, используется Израилем в своих интересах", - цитирует издание источник в СНБО.

Как добавил чиновник, украинская сторона считает, что существует "реальная опасность" того, что обсуждаемая с Израилем информация на встречах в "Рамштайне", "вероятно, попадет в распоряжение государства-агрессора".