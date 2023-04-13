СМИ сообщили, кто мог слить документы Пентагона: он арестован

Как сообщает CNN, по словам американского чиновника, знакомого с этим делом, член Национальной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра арестован.

Арест 21-летнего Джека Тейшейры произошел после стремительного поиска правительством США личности распространителя информации, опубликовавшего секретные документы на платформе социальных сетей, популярной среди любителей видеоигр.

Впоследствии о задержании официально объявил Генпрокурор США Меррик Гарланд.

Об этом сообщает The New York Times .

По данным издания, гвардеец Джек Тейшейра курировал частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, преимущественно молодые люди и подростки, объединялись из-за общей любви к оружию, расистским интернет-мэмам и видеоиграм.

Два американских чиновника подтвердили, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную интернет-группу.

Один из чиновников заявил, что у Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

Федеральные следователи уже несколько дней ищут человека, который слил сверхсекретные документы в интернет, но не назвали ни Тейшейру, ни кого-либо другого как подозреваемого. ФБР отказалось от комментариев.

Журналисты The New York Times побеседовали с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central. Один из них сказал, что знает человека, осуществившего утечку, по меньшей мере, три года. При этом он встречался с ним лично и называл его А.Г. Друзья описали его, как старшего, чем большинство членов группы, находившихся в подростковом возрасте, и бесспорного лидера. Один из друзей сказал, что А.Г. имел доступ к документам разведки благодаря своей работе.