СМИ сообщили, кто мог слить документы Пентагона: он арестован
Администратором небольшой игровой онлайн-группы в Discord является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс - он арестован
Как сообщает CNN, по словам американского чиновника, знакомого с этим делом, член Национальной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра арестован.
Арест 21-летнего Джека Тейшейры произошел после стремительного поиска правительством США личности распространителя информации, опубликовавшего секретные документы на платформе социальных сетей, популярной среди любителей видеоигр.
Впоследствии о задержании официально объявил Генпрокурор США Меррик Гарланд.
Об этом сообщает The New York Times .
По данным издания, гвардеец Джек Тейшейра курировал частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, преимущественно молодые люди и подростки, объединялись из-за общей любви к оружию, расистским интернет-мэмам и видеоиграм.
Два американских чиновника подтвердили, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную интернет-группу.
Один из чиновников заявил, что у Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.
Федеральные следователи уже несколько дней ищут человека, который слил сверхсекретные документы в интернет, но не назвали ни Тейшейру, ни кого-либо другого как подозреваемого. ФБР отказалось от комментариев.
Журналисты The New York Times побеседовали с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central. Один из них сказал, что знает человека, осуществившего утечку, по меньшей мере, три года. При этом он встречался с ним лично и называл его А.Г. Друзья описали его, как старшего, чем большинство членов группы, находившихся в подростковом возрасте, и бесспорного лидера. Один из друзей сказал, что А.Г. имел доступ к документам разведки благодаря своей работе.
- Напомним, 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование. Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
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