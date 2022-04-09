СМИ РФ отчитываются о 674 тыс. украинцах, принудительно вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тыс. - дети, - Денисова
РФ заявляет о принудительном вывозе 674 тыс. украинцев в Россию, из них 15 тыс. депортировали из Донбасса и Луганщины
Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова .
"Рашисты наращивают объемы принудительной депортации украинцев с временно оккупированных территорий. СМИ страны-агрессора, ссылаясь на источники в военных ведомства РФ, рапортуют о 674 тыс. человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тыс. - дети. Только накануне было вывезено 15 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей", - отметила она.
В Мариуполе оккупанты массово распространяют информацию о необходимости выезда горожан в РФ, где для них "создадут благоприятные и гостеприимные условия". Однако людей ждут долгие и унизительные процедуры фильтрации – отбор отпечатков пальцев, оформление различных документов, допросы. Уровень фильтрации постоянно растет, и под нее подпадают все украинцы от 18 лет, независимо от пола. Люди, не проходящие фильтрацию через проукраинскую позицию, исчезают.
В Таганроге депортированным выдают по 10 тыс. рублей и выбор регионов для последующего проживания. Все они экономически депрессивны: Томск, Тамбов, Астрахань и т.д. По информации мэрии Мариуполя, кафиры принудительно вывезли из города 31 тыс. человек.
Известно, что российские военные насильно вывезли в РФ жителей Рубежного Луганской области. Сначала около 100 человек планировали вывезти поездом в Курск, но в конце концов их отправили в Ленинградскую область. Свидетели сообщают, что предварительный поезд с 300 гражданами Украины отправился в Сибирь.
"Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", - подчеркнула обсмудсман.
Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.
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