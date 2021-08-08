СМИ рассказали, чем сейчас занимается Лери Винн, с которого "слизали" образ Олега Винника
Винницкий информационный портал 20minut.ua сообщил, как сложилась судьба тамошнего певца, звезды девяностых и двухтысячных Валерия Дятлова (он же Лери Винн)
Об этом передает Еспресо.TV .
"А ничего страшного, что образ Винника полностью слизали с меня, даже не скрывая этого. Я знаю даже этих людей, кто это сделал. Костюмчик, манера, то есть копия я образца 2000-х. Они мне ответили: "А что, тебе жалко? Ты все равно не поешь", - сказал в одном из недавних интервью Лери Винн.
Сам же он, по его словам, на большую сцену возвращаться не собирается.
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"Певец в столице основал собственное ивент-агентство, его название можно перевести как "Счастливые люди". Фирма занимается организацией корпоративных вечеринок. Сам давно покинул звездный олимп, однако, когда зовут на корпоративы - не отказывает. В позапрошлом году звездный винничанин выступал на мероприятии в родном городе", - пишет 20minut.ua .
Он является участником общества под названием "Винничане в Киеве". В 1998 году выступил в качестве актера, снявшись в фильме "Бери шинель".
Лери Винн с 1999 года женат на Ксении Дятловой 1975 года рождения. У артиста есть дочь, которую назвали Полиной и сын Константин.
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