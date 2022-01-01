СМИ рассказали, чем Пушилин "бесит" приставленную к нему охрану
Как считают боевики российской террористической организации "ДНР", в отличие от погибшей в результате взрыва предыдущего главаря группировки Александра Захарченко нынешний его руководитель, Денис Пушилин, очень жаден
Об этом со ссылкой на DonPress сообщает Еспресо.TV .
Так, если убитый "первый глава "ДН"» Захарченко спокойно ездил на "отжатых" машинах, то Пушилин после того, как возглавил "республику", сразу пригнал из Москвы для личного пользования 2 новеньких бронированных "Лексуса".
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"Пушилин, в отличие от Захарченко, очень жаден, об этом говорит и его личная охрана. Если, например, Захарченко, в любом кафе рассчитывался лишь купюрами номиналом в 5000 рублей (через что был везде желанным гостем), то Пушилин часто даже чаевые может не оставить - оплатил по счету, забрал сдачу и уехал", - говорится в материале.
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Как отмечается, Пушилина охраняют 90 террористов.
60 охраняют его постоянно (2 смены по 30 человек, работают сутки, через два), 30 - дом и его жену.
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"При этом охрану раздражает алчность Пушилина, потому что Захарченко всем под новый год в конверте дарил 1000$+ в день рождения тоже, а Пушилин дарит максимум духов за баксов 50 и то строго личной охране."
Также охрану Пушилина бесит то, что тот никому ничего не "дарил" от всего сердца: Захарченко мог с "барского плеча" подарить часы, авто и даже дом, Пушилин же не дарит вообще ничего. Охрана получает в среднем 30 тыс. рублей в месяц. Соответственно, только сохранение шкуры Пушилина обходится (российским - ред.) налогоплательщикам на сумму около 3 млн рублей в месяц или около 36 млн в год", - приводит подробности издания.
- Напомним, месяц назад Пушилина торжественно приняли в состав российской политической партии "Единая Россия", на которую опирается политический режим Путина.
- Партбилет ему вручал лично российский экс-президент Дмитрий Медведев .
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