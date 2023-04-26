Об этом пишет Yle.

Авторы норвежского NRK, шведского SVT, датского DR в сотрудничестве с "Досье" идентифицировали десятки дипломатов РФ, которые могут работать на Службу внешней разведки, ГРУ или ФСБ.

Журналисты Yle установили имена трех таких россиян. Дмитрий Оторочкин, в частности, может являться сотрудником Службы внешней разведки (СЗВ). Сначала он работал в российском посольстве в Хельсинки, затем – в Копенгагене. Мужчину выслали обратно на родину весной 2022 года, он имел три разных страниц во "ВКонтакте", где указал разные данные, но его узнали по фото.

"По словам опрошенных экспертов, разведчики часто работают в таких задачах. Они не связаны с четко определенной дипломатической миссией, которая дает свободу разведывательной деятельности. Главные дипломаты посольства редко являются сотрудниками разведки", - утверждали авторы.

Также журналисты идентифицировали 60-летнего Владимира Комарова и 37-летнего Дмитрия Двинянинова, оба – вероятные сотрудники ГРУ, их выслали весной 2022 года.

В то же время шведская SVT установила личности 21 российского шпиона, не менее 13 из них работали в посольстве России в Стокгольме по меньшей мере до апреля 2022 года. А в NRK заявили об идентификации 38 агентов российской разведки, действующих в странах Северной Европы.