СМИ показали видео с чемоданами Путина в Пекине: пропаганда намекнула, что они "ядерные"
В среду, 18 октября, журналисты опубликовали кадры Владимира Путина в Пекине в сопровождении офицеров с чемоданом - по словам пропагандистов, он может быть "ядерным"
Об этом пишет Reuters .
Отмечается, что журналисты сняли Путина после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином, когда он шел на другую встречу. За ним следовали два российских морских офицера в форме, каждый с портфелями.
Издание отмечает, что российский ядерный портфель традиционно носит морской офицер. Портфель называется "Чегет" (названный в честь горы Чегет в Кавказских горах), он постоянно с Путиным, однако его редко удавалось снять на камеру.
"Есть некоторые чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка Путина", - комментирует кадры пропагандистское издание РИА.Новости.
Reuters объясняет, что у президента США тоже есть такое устройство, которое называется "ядерный футбол". В портфеле содержатся коды, по которым президент мог бы подтвердить приказ о запуске ядерных ракет, если в этот момент не будет присутствовать в Белом доме.
Отмечается, что чемодан Путина является защищенным инструментом связи, связывающим президента с его военным руководством, а оттуда – с ракетными войсками через секретную электронную сеть управления "Казбек". По данным издания, министр обороны России Сергей Шойгу также имеет ядерный портфель. Таковой может быть и у начальника Генштаба РФ.
- В среду, 18 октября, госдума РФ во втором и третьем чтении приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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