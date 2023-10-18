СМИ показали видео с чемоданами Путина в Пекине: пропаганда намекнула, что они "ядерные"

Об этом пишет Reuters .

Отмечается, что журналисты сняли Путина после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином, когда он шел на другую встречу. За ним следовали два российских морских офицера в форме, каждый с портфелями.

Издание отмечает, что российский ядерный портфель традиционно носит морской офицер. Портфель называется "Чегет" (названный в честь горы Чегет в Кавказских горах), он постоянно с Путиным, однако его редко удавалось снять на камеру.

"Есть некоторые чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка Путина", - комментирует кадры пропагандистское издание РИА.Новости.

Reuters объясняет, что у президента США тоже есть такое устройство, которое называется "ядерный футбол". В портфеле содержатся коды, по которым президент мог бы подтвердить приказ о запуске ядерных ракет, если в этот момент не будет присутствовать в Белом доме.

Отмечается, что чемодан Путина является защищенным инструментом связи, связывающим президента с его военным руководством, а оттуда – с ракетными войсками через секретную электронную сеть управления "Казбек". По данным издания, министр обороны России Сергей Шойгу также имеет ядерный портфель. Таковой может быть и у начальника Генштаба РФ.