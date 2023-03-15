СМИ показали, как российский Су-27 атаковал беспилотник США

Об этом сообщает телеканал CBS .

"Во вторник Пентагон заявил, что российский истребитель врезался в винт американского разведывательного беспилотника в международном воздушном пространстве, в результате чего он упал в Черное море. Президент Байден был информирован, а посла России вызвали в Государственный департамент", - говорится в сообщении.