СМИ показали, как российский Су-27 атаковал беспилотник США
СМИ реконструировали инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель Су-27 пытался перехватить беспилотник США
Об этом сообщает телеканал CBS .
"Во вторник Пентагон заявил, что российский истребитель врезался в винт американского разведывательного беспилотника в международном воздушном пространстве, в результате чего он упал в Черное море. Президент Байден был информирован, а посла России вызвали в Государственный департамент", - говорится в сообщении.
- 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
- Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
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