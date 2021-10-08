СМИ обнародовали возможное итоговое заявление саммита Украина-ЕС, который запланирован на 12 октября

Документ стал доступен Радио Свобода из источников в ЕС.



"Мы собрались, чтобы подтвердить нашу постоянную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом на основе Соглашения об ассоциации и ее глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерное равенство. ЕС вновь подтвердил свою непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах ", - говорится в заявлении.

Президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приедут на саммит Украина-ЕС, который запланирован на 12 октября.