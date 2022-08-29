СМИ обнародовали спутниковые снимки поврежденной обстрелами крыши ЗАЭС

Об этом сообщают Схемы.

На фото можно увидеть, что возле оккупированной станции продолжаются пожары, а на самой АЭС находится российская военная техника. Об этом ранее сообщала британская разведка.

Кроме того, видна и поврежденная крыша зданий ЗАЭС.

29 августа Большая семерка заявила, что Россия угрожает Украине, соседним государствам и международному сообществу, усиливая риск ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции.

Экс-главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейнберг в эфире Еспресо заявил, что тяжелая авария на ЗАЭС возможна только при рабочих энергоблоках.

По сообщению Энергоатома 29 августа, ЗАЭС работает, однако есть риски нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.