СМИ обнародовали спутниковые снимки поврежденной обстрелами крыши ЗАЭС
На спутниковых снимках от Maxar за 29 августа видны повреждения, нанесенные крыше атомной электростанции обстрелами россиян
Об этом сообщают Схемы.
На фото можно увидеть, что возле оккупированной станции продолжаются пожары, а на самой АЭС находится российская военная техника. Об этом ранее сообщала британская разведка.
Кроме того, видна и поврежденная крыша зданий ЗАЭС.
- 29 августа Большая семерка заявила, что Россия угрожает Украине, соседним государствам и международному сообществу, усиливая риск ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции.
- Экс-главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейнберг в эфире Еспресо заявил, что тяжелая авария на ЗАЭС возможна только при рабочих энергоблоках.
- По сообщению Энергоатома 29 августа, ЗАЭС работает, однако есть риски нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное