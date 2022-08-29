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СМИ обнародовали спутниковые снимки поврежденной обстрелами крыши ЗАЭС

29 августа, 2022 понедельник
20:23
война с Россией

На спутниковых снимках от Maxar за 29 августа видны повреждения, нанесенные крыше атомной электростанции обстрелами россиян

Об этом сообщают Схемы.

На фото можно увидеть, что возле  оккупированной станции продолжаются пожары, а на самой АЭС находится российская военная техника. Об этом ранее сообщала британская разведка.

Кроме того, видна и поврежденная крыша зданий ЗАЭС.

  • 29 августа Большая семерка заявила, что Россия угрожает Украине, соседним государствам и международному сообществу, усиливая риск ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции.
  • Экс-главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейнберг в эфире Еспресо заявил, что тяжелая авария на ЗАЭС возможна только при рабочих энергоблоках.
  • По сообщению Энергоатома 29 августа, ЗАЭС работает, однако есть риски нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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Запорожская АЕС
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