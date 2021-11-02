СМИ обнародовали снимки из спутника про стягивание российских войск к границе с Украиной

Соответствующие снимки опубликованы на POLITICO.

"Новые изображения, сделанные Maxar Technologies и переданные POLITICO, показывают скопление бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками, которые сосредотачиваются у российского города Ельня, недалеко от границы с Беларусью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские подразделения начали передислокацию с постоянных мест базирования в конце сентября. Так, подразделения включают, в том числе части 1-й гвардейской танковой армии РФ, которая предназначена для проведения операций разных уровней и первой получает передовые разработки боевой техники, пишут в издании. Также сообщается, что в районах Брянска и Курска – вблизи северной границы Украины – хранится техника 4-й танковой дивизии РФ. Такие дивизии оснащены боевыми танками Т-80 и самоходной артиллерией.



Напомним, американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

В свою очередь, Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских сил в границу с Украиной.

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