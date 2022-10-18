СМИ обнародовали доказательства сотрудничества УПЦ МП с РПЦ во время войны
Даже после почти восьми месяцев войны Украины против РФ и формального отделения УПЦ МП от российского руководства и заявления о полной самостоятельности организация все еще выполняет указания РПЦ
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные "Главкомом".
Так, епархии Украинской православной церкви получают обязательные для выполнения циркуляры о защите церковных добродетелей от правления делами московской патриархии РПЦ. А украинских священников приглашают посетить Москву.
Также правление делами московской патриархии РПЦ утверждает, что в ежедневных жертвах российских ракетных ударов, виновные богохульные большевики, которые, по версии Кремля, и "создали Украину". Однако нужно всего лишь жить по Евангельским заповедям и ждать Второго пришествия Христа.
В свою очередь 11 мая 2022 года патриарх Кирилл приглашал всех архиереев в Москву на Божественную литургию и Международные образовательные чтения.
А еще речь идет о создании искусственных препятствий представителями органов государственной власти и местного самоуправления при выходе из подчинения структур Московского патриархата в Украине и их присоединении к ПЦУ.
Отмечается, что попы РПЦ и УПЦ также обмениваются поздравлениями по случаю разных праздников.
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