Об этом свидетельствуют данные, обнародованные "Главкомом".

Так, епархии Украинской православной церкви получают обязательные для выполнения циркуляры о защите церковных добродетелей от правления делами московской патриархии РПЦ. А украинских священников приглашают посетить Москву.

Также правление делами московской патриархии РПЦ утверждает, что в ежедневных жертвах российских ракетных ударов, виновные богохульные большевики, которые, по версии Кремля, и "создали Украину". Однако нужно всего лишь жить по Евангельским заповедям и ждать Второго пришествия Христа.

В свою очередь 11 мая 2022 года патриарх Кирилл приглашал всех архиереев в Москву на Божественную литургию и Международные образовательные чтения.

А еще речь идет о создании искусственных препятствий представителями органов государственной власти и местного самоуправления при выходе из подчинения структур Московского патриархата в Украине и их присоединении к ПЦУ.

Отмечается, что попы РПЦ и УПЦ также обмениваются поздравлениями по случаю разных праздников.

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