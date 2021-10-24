СМИ назвали предполагаемого виновника убийства украинского оператора на съемочной площадке в Голливуде

Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, в день гибели оператора, 21 октября, шесть членов съемочной группы объявили забастовку из-за неудовлетворительных условий труда, а вместо них на съемки вызвали сменщиков.

Одним из тех, кто покинул съемки перед гибелью украинки, был реквизитор. Вместо него к работе приступил другой работник, имя которого не разглашается.

Помощница режиссера уже заявила, что за обедом поссорилась с новым реквизитором из-за замены и сообщила об этом полицейским по телефону 911.

"Этот подонок кричал на меня за обедом из-за замены. Вы видели, как он кричал на меня за столом? Он должен был проверить оружие. Он несет ответственность за это", - сказала помощница режиссера.

Стрельба произошла в 6:00 после замены части съемочной группы. Галину Гатчинс случайно застрелил актер Алек Болдуин, в оружии которого оказались боевые патроны.

Напомним, 22 октября Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора Галину Гатчинс.

Позже Болдуин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки, которая умерла от его выстрела на съемках вестерна "Ржавчина".

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