СМИ назвали предполагаемого виновника убийства украинского оператора на съемочной площадке в Голливуде
Главным виновником убийства украинского оператора Галины Гатчинс американским актером Алеком Болдуином на съемках фильма "Ржавчина" считают реквизитора
Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, в день гибели оператора, 21 октября, шесть членов съемочной группы объявили забастовку из-за неудовлетворительных условий труда, а вместо них на съемки вызвали сменщиков.
Одним из тех, кто покинул съемки перед гибелью украинки, был реквизитор. Вместо него к работе приступил другой работник, имя которого не разглашается.
Помощница режиссера уже заявила, что за обедом поссорилась с новым реквизитором из-за замены и сообщила об этом полицейским по телефону 911.
"Этот подонок кричал на меня за обедом из-за замены. Вы видели, как он кричал на меня за столом? Он должен был проверить оружие. Он несет ответственность за это", - сказала помощница режиссера.
Стрельба произошла в 6:00 после замены части съемочной группы. Галину Гатчинс случайно застрелил актер Алек Болдуин, в оружии которого оказались боевые патроны.
- Напомним, 22 октября Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора Галину Гатчинс.
- Позже Болдуин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки, которая умерла от его выстрела на съемках вестерна "Ржавчина".
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