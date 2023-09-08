СМИ назвали политика, способствовавшего разговору Зеленского с премьером Израиля Нетаньяху

Об этом сообщает издание " Кикар Шабат ".

Лидер партии ШАС Арье Дери присутствовал во время разговора Биньямина Нетаниягу с Владимиром Зеленским. В ходе встречи они обсуждали паломничество ортодоксов в Умани. Факт ШАС-контроля на переговорах лидеров двух государств не афишировался, однако, как утверждают источники, именно Дери убедил Нетаниягу позвонить президенту Украины.

Отмечается, что лидер ШАС в последние дни играет самую заметную роль в организации паломничества в Умани, хотя не фигурирует в публичном поле. Из публикации можно понять, что именно Дери настаивал на том, чтобы Нетаниягу, прервав 9-месячное молчание, позвонил по телефону президенту Зеленскому и обсудил вопросы, связанные с паломничеством. Причина - опасения, что украинские власти осложнят хасидам въезд на территорию страны в канун праздника Рош ха-Шана.

В этом году Рош ха-Шана приходится на 15-17 сентября. В пандемию и затем войны в Умань приезжали до 40 тысяч паломников. В прошлом году, когда уже шла война, украинские власти тоже призывали хасидов не приезжать, но, как писала украинская пресса, в Умани все равно собралось до 20 тысяч последователей учения раввина Нахмана.

Опасения по этому поводу Дери изложил раввин Шалом Аруш, глава ешивы "Нить милосердия", духовный лидер, писатель, лектор и популяризатор идей брацлавского толка в иудаизме. После встречи с раввином Арушем лидер ШАС несколько раз беседовал с премьер-министром Нетаниягу, настаивая на личном разговоре с президентом Украины. При этом в СМИ указывалось, что разговор был инициирован министром Меиром Нарушем, ранее направившим письмо Нетаниягу с просьбой личного вмешательства в проблему.

Отмечается, что в Киеве неодобрительно относятся к предложению по организации встречи Зеленского и Нетаниягу на полях Генассамблеи ООН. В Украине ждут личного визита Нетаниягу, но тот отказывается под разными предлогами, включая "плотность рабочего графика" и "опасение безопасности".

По оценкам украинской стороны, в Умань планируют прибыть до 50.000 паломников, при этом бомбоубежища города, периодически подвергающегося российским атакам, способно вместить до 11.000 человек. Так что в Киеве предупредили, что не смогут обеспечить безопасность.

Украинская сторона также сообщила, что ей известно о 90 специальных чартерных рейсах, отправившихся из Тель-Авива в направлении Румынии, Молдовы и Польши (кроме регулярных рейсов). В канцелярии Нетаниягу объяснили, что нет возможности контролировать количество рейсов.