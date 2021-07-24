СМИ назвали имя задержанного за взятку в 1 млн заместителя главы облсовета Харьковщины
Заместителем главы Харьковского областного совета, который является главным фигурантом уголовного дела о получении неправомерной выгоды, является Андрей Малыш
Об этом со ссылкой на информационный портал Слово и дело передает Еспресо.TV .
"Речь идет о заместителе главы Харьковского облсовета Андрее Малыше", - отмечает издание.
Оно также приводит сделанную во время время фиксации правоохранителями передачи взятки неотретушированную фотографию Малыша, тогда как на фото с пресс-релиза САП применена ретушь.
Мужчина действительно похож на того Андрея Малыша, который есть на официальном фейсбуке Харьковского облсовета.
По данным движения Честно, Андрей Владимирович Малыш избирался в областной совет от партии ОПЗЖ.
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