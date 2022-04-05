СМИ Ирландии объединяются, чтобы собрать деньги для Украины

Об этом сообщает RTE.



По данным издания, целью кампании "Ирландия для Украины" является собрать деньги для людей, пострадавших из-за войны, в том числе и для вынужденно перемещенных лиц.



Половина собранных средств будет распределена между агентствами помощи Concern, Ирландским Красным Крестом, ЮНИСЕФ и Trócaire. Другая половина будет объединена в фонд для заявок на грантовую помощь ирландским организациям и местным группам, которые будут оказывать помощь украинским беженцам. Ожидается, что в Ирландию прибудет более 200 000 украинских граждан.



"Европейский гуманитарный кризис разворачивается и требует ответа как на местах, так и в наших собственных общинах. "Ирландия для Украины" дает такой ответ. Средства, собранные благодаря щедрости зрителей, читателей и слушателей, будут использованы для поддержки попавших в западню в зоне боевых действий, и людям, которые ищут здесь убежище", - сказала исполнительный директор The Community Foundation Дениз Чарльтон.

Напомним, кафе Bewley's в Дублине предлагает работу и помощь украинским беженцам. Также часть заработанных денег будет направлена Ирландскому Красному Кресту.