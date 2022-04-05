СМИ Ирландии объединяются, чтобы собрать деньги для Украины
Ведущие медиа Ирландии объединились, чтобы начать общественную кампанию по сбору денег для помощи Украине
Об этом сообщает RTE.
По данным издания, целью кампании "Ирландия для Украины" является собрать деньги для людей, пострадавших из-за войны, в том числе и для вынужденно перемещенных лиц.
Половина собранных средств будет распределена между агентствами помощи Concern, Ирландским Красным Крестом, ЮНИСЕФ и Trócaire. Другая половина будет объединена в фонд для заявок на грантовую помощь ирландским организациям и местным группам, которые будут оказывать помощь украинским беженцам. Ожидается, что в Ирландию прибудет более 200 000 украинских граждан.
"Европейский гуманитарный кризис разворачивается и требует ответа как на местах, так и в наших собственных общинах. "Ирландия для Украины" дает такой ответ. Средства, собранные благодаря щедрости зрителей, читателей и слушателей, будут использованы для поддержки попавших в западню в зоне боевых действий, и людям, которые ищут здесь убежище", - сказала исполнительный директор The Community Foundation Дениз Чарльтон.
- Напомним, кафе Bewley's в Дублине предлагает работу и помощь украинским беженцам. Также часть заработанных денег будет направлена Ирландскому Красному Кресту.
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