СМИ идентифицировали еще одного военного РФ, причастного к убийствам гражданских в Буче

Об этом говорится на странице издания в Facebook.

Издание сообщает, что к расстрелу безоружных жителей Бучи под Киевом причастен 37-летний Чингиз Атанаев, уроженец Магадана, живущий в Пскове. Там были развернуты 104-й и 234-й полки, которые по данным The New York Times, находились в Буче.

Журналисты нашли соцсети Атантаева. Сообщается, что он подписан на группы, связанные с армией, оружием и боевыми искусствами. Добавляют, что последний раз Атантаев посещал свою страницу ВКонтакте 12 апреля.

Издание обратилось за комментарием к его жене, она отказалась связаться с ними. Но сказала, что считает статью в The New York Times "точно фейковой"

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1 апреля подразделения Вооруженных сил Украины освободили города Бучу и Бородянку Киевской области.

По состоянию на 2 мая в Киевской области обнаружили 1 202 тела гражданских лиц, убитых российскими военными.

13 мая в Киеве начался суд над первым российским военным за убийство украинца.

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