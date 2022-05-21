СМИ идентифицировали еще одного военного РФ, причастного к убийствам гражданских в Буче
Издание "Важные истории" сообщает, что установили личность военного из статьи New York Times о массовом расстреле жителей Бучи
Об этом говорится на странице издания в Facebook.
Издание сообщает, что к расстрелу безоружных жителей Бучи под Киевом причастен 37-летний Чингиз Атанаев, уроженец Магадана, живущий в Пскове. Там были развернуты 104-й и 234-й полки, которые по данным The New York Times, находились в Буче.
Журналисты нашли соцсети Атантаева. Сообщается, что он подписан на группы, связанные с армией, оружием и боевыми искусствами. Добавляют, что последний раз Атантаев посещал свою страницу ВКонтакте 12 апреля.
Издание обратилось за комментарием к его жене, она отказалась связаться с ними. Но сказала, что считает статью в The New York Times "точно фейковой"
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