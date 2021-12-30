Смеют над украинцами с участием россиян, поддержавших войну: Княжицкий о показе "Сватов" в РФ и на 1+1 под Новый год

Об этом Княжицкий написал в Facebook.



"Новый Год стал советским заменителем празднования Рождества. Таким атеистически-коммунистическим началом всего нового и прощания со стариком. Даже колядки под эту новую "религию" изменили. Вместо "Сын Божий родился" начали петь "Новый год родился" на ту же мелодию. "Слуг Народа" и "Квартала" это тоже главный праздник, и поэтому в Новый Год они решили одновременно показать свой сериал "Сваты" на государственном канале агрессора России-1 и на 1+1", - написал Княжицкий.



Нардеп подчеркнул, что сериал создан в духе антиукраинской пропаганды РФ.



"Сериал, спродюсированный компанией нашего президента, вполне в духе российской пропаганды смеется над украинцами и создается с участием россиян, которые поддержали оккупацию и антиукраинскую войну. Можно после этого хоть с утра до вечера инициировать "патриотизм" на заседаниях СНБО и в указах. Как это остановить?Наконец-то понять, что выбирать нужно думая, а не смеясь, чтобы потом не плакать. И поддержать движение", - написал Княжицкий.

Напомним, ранее сообщалось о премьере сериала "Сваты" на государственном телеканале страны-агрессора "Россия-1".