Смеют над украинцами с участием россиян, поддержавших войну: Княжицкий о показе "Сватов" в РФ и на 1+1 под Новый год
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал показ под Новый год на канале 1+1 спродюсированного компанией "95-й квартал" сериала "Сваты", который будет одновременно транслировать российское телевидение
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"Новый Год стал советским заменителем празднования Рождества. Таким атеистически-коммунистическим началом всего нового и прощания со стариком. Даже колядки под эту новую "религию" изменили. Вместо "Сын Божий родился" начали петь "Новый год родился" на ту же мелодию. "Слуг Народа" и "Квартала" это тоже главный праздник, и поэтому в Новый Год они решили одновременно показать свой сериал "Сваты" на государственном канале агрессора России-1 и на 1+1", - написал Княжицкий.
Нардеп подчеркнул, что сериал создан в духе антиукраинской пропаганды РФ.
"Сериал, спродюсированный компанией нашего президента, вполне в духе российской пропаганды смеется над украинцами и создается с участием россиян, которые поддержали оккупацию и антиукраинскую войну. Можно после этого хоть с утра до вечера инициировать "патриотизм" на заседаниях СНБО и в указах. Как это остановить?Наконец-то понять, что выбирать нужно думая, а не смеясь, чтобы потом не плакать. И поддержать движение", - написал Княжицкий.
- Напомним, ранее сообщалось о премьере сериала "Сваты" на государственном телеканале страны-агрессора "Россия-1".
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