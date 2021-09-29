Сметает всех с пути: Маркевич посоветовал "Динамо", как спастись от "Баварии в ЛЧ
Украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что "Динамо" в матче Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" может спасти только надежная игра в обороне
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
По словам Маркевича, динамовцам стоит сделать ставку на контратаки и ни в коем случае не ввязываться с мюнхенцами в отрытый футбол.
"Бавария" сейчас находится в фантастической форме, сметая со своего пути всех не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Поэтому ввязываться с мюнхенцами в открытый футбол, это сразу подписать себе приговор. Нужно быть реалистами: только четкая игра в обороне, кураж вратаря и молниеносные контрвыпады позволят киевлянам надеяться на спасение ", - сказал Маркевич.
Матч "Бавария" - "Динамо" состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .
- Напомним, 27 сентября главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подписал новый контракт с киевским клубом.
- 28 сентября главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн заявил, что не сомневается в успехе своей команды в матче с "Динамо" в Лиге чемпионов.
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