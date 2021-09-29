Сметает всех с пути: Маркевич посоветовал "Динамо", как спастись от "Баварии в ЛЧ

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По словам Маркевича, динамовцам стоит сделать ставку на контратаки и ни в коем случае не ввязываться с мюнхенцами в отрытый футбол.

"Бавария" сейчас находится в фантастической форме, сметая со своего пути всех не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Поэтому ввязываться с мюнхенцами в открытый футбол, это сразу подписать себе приговор. Нужно быть реалистами: только четкая игра в обороне, кураж вратаря и молниеносные контрвыпады позволят киевлянам надеяться на спасение ", - сказал Маркевич.

Матч "Бавария" - "Динамо" состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .

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