Их ужасно задела идея переименования России в Московию, но реагировать на нас они считали ниже своего достоинства.

А вот идея поляков переименовать Калининград в Кролевец их разозлила и россияне решили "вернуть" польским городам немецкие названия: Данциг, Бреслау и т.д.

Если россиян от этого так пучит, мы должны продолжить их же традицию "не дадим переписать историю", и считаю, что Москве нужно вернуть историческое название "Кучково"

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Если россиян от этого так пучит, мы должны продолжить их же традицию "не дадим переписать историю", и считаю, что Москве нужно вернуть историческое название "Кучково". Приведу цитату из мудрой статьи: "Москва первое время носила второе название Кучко́во (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучко́в. В ходе событий междоусобной войны 1174—1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные деревни были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".

На самом деле парламент должен хотя бы зарегистрировать такой законопроект, ведь для информационно-психологической войны нет ничего лучше, чем дискуссия о Кучкове на фоне контрнаступления.

Смешной враг – наполовину уничтоженный враг.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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