Смешной враг – наполовину уничтоженный враг
Россияне клюнули на наживку и включились в игру в переименование городов
Их ужасно задела идея переименования России в Московию, но реагировать на нас они считали ниже своего достоинства.
А вот идея поляков переименовать Калининград в Кролевец их разозлила и россияне решили "вернуть" польским городам немецкие названия: Данциг, Бреслау и т.д.
Если россиян от этого так пучит, мы должны продолжить их же традицию "не дадим переписать историю", и считаю, что Москве нужно вернуть историческое название "Кучково"
Читайте также: Когда история корчит гримасы
Если россиян от этого так пучит, мы должны продолжить их же традицию "не дадим переписать историю", и считаю, что Москве нужно вернуть историческое название "Кучково". Приведу цитату из мудрой статьи: "Москва первое время носила второе название Кучко́во (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучко́в. В ходе событий междоусобной войны 1174—1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные деревни были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".
На самом деле парламент должен хотя бы зарегистрировать такой законопроект, ведь для информационно-психологической войны нет ничего лучше, чем дискуссия о Кучкове на фоне контрнаступления.
Смешной враг – наполовину уничтоженный враг.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное