Смешно даже думать, они просто талантливы: украинская фигуристка бросилась защищать россиянку, которую поймали на допинге

Об этом Шаботова сообщила в беседе с российским СМИ "РИА Новости".



По словам Шаботовой, спортсменки из России - ее друзья. Она не верит, что Валиева могла принимать допинг.



"Прочитала и забыла, до сих пор в это не особо верю. Девочки (прим. - из России) такие, ничего бы им не помогло, если бы у них не было такого таланта. Смешно даже думать, они просто талантливы и много работают. Сочувствовать олимпийским чемпионам странно. Я просто рада за них. И я рада, что мои друзья стали олимпийскими чемпионами, что я знакома с ними", - сказала Анастасия Шаботова в комментарии российским СМИ.



В допинг-пробе Камилы Валиевой, которую она сдала 25 декабря 2021 года, нашли триметазидин - запрещенное вещество. Однако известно об этом стало только 8 февраля.



CAS (Спортивный Арбитражный Суд) решил допустить российскую фигуристку к личным соревнованиям на Олимпиаде-2022. В квалификации Валиева заняла первое место с результатом 82.16 баллов.



Шаботова - последняя. У нее всего 48.68 пунктов. Спортсменка - россиянка, но с 2019 года выступает за Украину.

9 февраля стало известно, что у команды Олимпийского комитета России могут отобрать золото в командных соревнованиях из-за проблем с допинг-тестом у Камилы Валиевой.

Правозащитная организация Global Athlete раскритиковала МОК, WADA и CAS из-за разрешения 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде-2022 после положительного допинг-теста.

15 февраля в МОК заявили, что запрещенный препарат попал в организм российской фигуристки Камилы Валиевой якобы из-за лекарств, которые принимал ее дедушка.

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