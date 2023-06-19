Внимательно наблюдаю за событиями вокруг закупок Минобороны.

Для меня очень важно, чтобы все происходило четко, прозрачно и за минимальные деньги.

Почему? Всё просто. Чем больше сэкономим средств на закупке еды – тем больше купим оружия.

Поэтому очень классно, что, наконец, руководство Минобороны совместно с Общественным антикоррупционным советом взялись за этот процесс.

Были проведены первые за время полномасштабки открытые торги Prozorro. Только на утвержденных 16 лотах сэкономили 3,5 млрд. Всего – больше 6 млрд.

Как результат – так называемая тендерная мафия проиграла торги.

Поскольку была уверена, что отменит их.

Но, слава Богу, после публичной огласки Минобороны и суды адекватно отреагировали. В настоящее время структуры, подавшие иски, в частности Трейд Гранит Инвест, которую СМИ и открытые источники связывают с известным фигурантом расследований НАБУ Андреем Адамовским, проиграли 4 суда.

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И тут началось самое интересное.

Мафия, наживавшаяся все эти годы на закупках, подсоединила Шария, Рабиновича и телеграм-каналы (в том числе и признанные СБУ частью сети агентурных российских тг-каналов, управляемых ГРУ РФ), и начала нападать на Общественный антикоррупционный совет и его "мотор" – одну из самых известных украинских волонтеров Дану Яровую.

Это смешная и бесперспективная агония тендерной мафии.

Впрочем, судебные процессы еще идут. Надеюсь, алчность отдельных судей не победит их страха перед гражданским обществом.

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А как военный агонией доволен. Спасибо общественности и Минобороны.

Истерикой тендерной мафии – доволен.

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Об авторе. Виктор Таран, украинский политтехнолог, публицист, общественный деятель.

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