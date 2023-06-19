Смешная и бесперспективная агония тендерной мафии
Структуры, наживавшиеся на поставках продовольствия для ВСУ, прибегли к услугам Шария и Рабиновича
Внимательно наблюдаю за событиями вокруг закупок Минобороны.
Для меня очень важно, чтобы все происходило четко, прозрачно и за минимальные деньги.
Почему? Всё просто. Чем больше сэкономим средств на закупке еды – тем больше купим оружия.
Поэтому очень классно, что, наконец, руководство Минобороны совместно с Общественным антикоррупционным советом взялись за этот процесс.
Были проведены первые за время полномасштабки открытые торги Prozorro. Только на утвержденных 16 лотах сэкономили 3,5 млрд. Всего – больше 6 млрд.
Как результат – так называемая тендерная мафия проиграла торги.
Поскольку была уверена, что отменит их.
Но, слава Богу, после публичной огласки Минобороны и суды адекватно отреагировали. В настоящее время структуры, подавшие иски, в частности Трейд Гранит Инвест, которую СМИ и открытые источники связывают с известным фигурантом расследований НАБУ Андреем Адамовским, проиграли 4 суда.
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И тут началось самое интересное.
Мафия, наживавшаяся все эти годы на закупках, подсоединила Шария, Рабиновича и телеграм-каналы (в том числе и признанные СБУ частью сети агентурных российских тг-каналов, управляемых ГРУ РФ), и начала нападать на Общественный антикоррупционный совет и его "мотор" – одну из самых известных украинских волонтеров Дану Яровую.
Это смешная и бесперспективная агония тендерной мафии.
Впрочем, судебные процессы еще идут. Надеюсь, алчность отдельных судей не победит их страха перед гражданским обществом.
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А как военный агонией доволен. Спасибо общественности и Минобороны.
Истерикой тендерной мафии – доволен.
Об авторе. Виктор Таран, украинский политтехнолог, публицист, общественный деятель.
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