Смертный приговор. Подоляк указал на невозможность переговоров с Россией

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент Зеленский однозначно против (переговоров. - Ред.), и украинское общество непреклонно. Мы полностью осознаем риски", — сказал он, добавив, что любые переговоры с оккупантами стали бы "смертным приговором" для Украины.

Подоляк предупредил, что любую паузу в боях Россия использует для ремобилизации и еще более сильного наступления на Украину. В отсутствие переговоров, Подоляк сказал, что Путин, скорее всего, сосредоточится на войне на истощение, чтобы сократить международную поддержку, пока его войска не смогут одержать верх.

"Они (русские. - Ред.) начнут манипулировать за кулисами, настроениями, деятельностью, углублять усталость от войны", — сказал он, предупреждая, что Россия способна создавать кризисы, например, направлять значительные массы мигрантов к границам Европы. Он предупредил, что Москва также может "подумать о каких-либо террористических атаках на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы достичь какой-то переговорной позиции или отстаивать собственные выгоды и собственные планы".

"Мы очень хорошо понимаем этот вариант и продолжаем обсуждать его с нашими партнерами", — сказал Подоляк.

В вечернем обращении 26 августа Зеленский предупредил, что ситуация на ЗАЭС очень рискованна. Станция может снова оказаться в шаге от катастрофы.

23 августа Зеленский заявил, что пока о переговорах с Россией и речи не может быть.

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