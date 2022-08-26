Смертный приговор. Подоляк указал на невозможность переговоров с Россией
Президент Зеленский осознает риски, поэтому пока не согласен идти на переговоры с Россией. Такая же позиция и у украинского общества
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Президент Зеленский однозначно против (переговоров. - Ред.), и украинское общество непреклонно. Мы полностью осознаем риски", — сказал он, добавив, что любые переговоры с оккупантами стали бы "смертным приговором" для Украины.
Подоляк предупредил, что любую паузу в боях Россия использует для ремобилизации и еще более сильного наступления на Украину. В отсутствие переговоров, Подоляк сказал, что Путин, скорее всего, сосредоточится на войне на истощение, чтобы сократить международную поддержку, пока его войска не смогут одержать верх.
"Мы очень хорошо понимаем этот вариант и продолжаем обсуждать его с нашими партнерами", — сказал Подоляк.
- В вечернем обращении 26 августа Зеленский предупредил, что ситуация на ЗАЭС очень рискованна. Станция может снова оказаться в шаге от катастрофы.
- 23 августа Зеленский заявил, что пока о переговорах с Россией и речи не может быть.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное