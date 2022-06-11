Смертный приговор для украинских добровольцев-иностранцев является военным преступлением – ООН
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило смертный приговор трех украинских военнослужащих британского и марокканского происхождения
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
"Управление ООН по правам человека обеспокоено тем, что так называемый Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил трех военнослужащих к смертной казни. Украинское командование сообщило, что все мужчины входили в состав Вооруженных сил Украины, а это значит, что их не следует считать наемниками. Такие процессы против военнопленных являются военным преступлением", – заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.
Кроме того, представители ООН не верят в справедливое разбирательство дела в судебных органах марионеточных образований.
"С 2015 года мы наблюдали, что так называемая судебная власть в этих непризнанных республиках не придерживается основных гарантий справедливого судебного разбирательства, таких как публичные слушания, независимость, беспристрастность судов, право не быть принужденным давать показания и т.д.", - подчеркнул спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.
- Напомним, 9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ – британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима.
- В Великобритании считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
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