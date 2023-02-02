Смертность рожениц и новорожденных на временно оккупированной территории увеличилась более чем в три раза, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на временно оккупированной РФ территории ухудшились условия оказания медпомощи для рожениц и новорожденных
Об этом пишет в телеграме Анна Маляр .
"Действия российских оккупационных администраций приводят к дальнейшему ухудшению социально-гуманитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины", - отмечает заместитель министра обороны.
Сообщается, что все местные медицинские учреждения рашисты используют для лечения своих раненых военных. В то же время у беременных женщин нет возможности получать необходимую помощь.
"Такие искусственно созданные трудности представляют опасность жизни и здоровью рожениц и новорожденных, смертность среди которых на временно оккупированной территории увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичными показателями к началу российской военной агрессии", - рассказала Маляр.
- Генштаб 15 января сообщал , что из-за нехватки мест в больницах Горловки всех раненых оккупантов с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку.
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- Также 20 января Генштаб ВСУ информировал , что в больницы на оккупированной Херсонской области привозят персонал из Крыма: госпитали переделали под нужды военных РФ.
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