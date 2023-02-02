Об этом пишет в телеграме Анна Маляр .

"Действия российских оккупационных администраций приводят к дальнейшему ухудшению социально-гуманитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины", - отмечает заместитель министра обороны.

Сообщается, что все местные медицинские учреждения рашисты используют для лечения своих раненых военных. В то же время у беременных женщин нет возможности получать необходимую помощь.

"Такие искусственно созданные трудности представляют опасность жизни и здоровью рожениц и новорожденных, смертность среди которых на временно оккупированной территории увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичными показателями к началу российской военной агрессии", - рассказала Маляр.

Генштаб 15 января сообщал , что из-за нехватки мест в больницах Горловки всех раненых оккупантов с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку.

Центр национального сопротивления пишет, что российские террористы продолжают размещать военную технику в действующих школах и больницах на оккупированных территориях.

Также 20 января Генштаб ВСУ информировал , что в больницы на оккупированной Херсонской области привозят персонал из Крыма: госпитали переделали под нужды военных РФ.