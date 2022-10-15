Смертность раненых в Украине оккупантов превышает 50%, - Генштаб ВСУ
Смертность оккупантов, раненых на войне против Украины, составляет более 50% из-за низкого качества медпомощи и отказа командования эвакуировать их в РФ
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в телеграмме .
В медучреждения на временно оккупированных территориях Украины поступает много раненых. В одну из больниц Донецка на этой неделе привезли около 100 пострадавших. В Токмаке Запорожской области медучреждения переполнены.
По информации от местных, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности медиков и отсутствия койкомест. В результате низкого качества медпомощи и отказа российского командования эвакуировать тяжело раненых оккупантов в РФ смертность среди захватчиков превышает 50%.
Подтверждено уничтожение россиян и их техники в предыдущие дни в Запорожской области. В районах Орехова, Конских Роздоров и Токмака украинские защитники поразили около 100 захватчиков, в том числе 25 только что мобилизованных. В районе Бердянска они уничтожили четыре российских комплекса "С-300".
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